Disputate presso il Campo Scuola “ N. Palladino” di Campobasso, le finali provinciali di atletica leggera su pista. A gareggiare sono stati gli studenti delle scuole superiori di secondo grado della provincia.

Brillante il risultato incassato dalle rappresentative del liceo “Alfano” al termine della manifestazione: prime classificate le squadre rappresentative delle categorie Allieve e Allievi che accedono alla fase regionale dei Campionati studenteschi che si disputeranno a Campobasso il prossimo 3 Maggio. Ottime le prestazioni delle studentesse dell’”Alfano”, che hanno ottenuto ben 7 medaglie: 2 primi posti nel getto del peso, con Marialivia Mastrangelo, e la staffetta 4×100 (frazioniste: Sophie Buonanno, Nayra Lanzone, Marialivia Mastrangelo e Vanessa Senese), 2 medaglie d’argento con Vanessa Senese nei 100 metri piani e Violante Menadeo nei 1000 metri, 3 bronzi nei 100 ostacoli, nel salto in alto e salto in lungo rispettivamente con le studentesse Nayra Lanzone, Gaia Orlando e Sophie Buonanno. Esaltanti i risultati della rappresentativa allievi: primo posto assoluto per Leo Grassi nei 1000 metri, primo posto assoluto per Costantino Lattanzi nei 100 metri piani, primo posto assoluto per Antonio Plinio nel salto in alto, primo posto per la staffetta 4×100 (frazionisti Alessio De Luca, Riccardo Musardo, Antonio Plinio, Costantino Lattanzi). Da segnalare il secondo posto nel salto in lungo di Riccardo Musardo, l’atleta più giovane della rappresentativa, e il quarto posto nei 100 ostacoli dello studente Cristian Mugnano. Grande soddisfazione di tutto il Dipartimento di Scienze Motorie e dei docenti accompagnatori proff. Roberto Di Bucci e Mario Monaco. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Concetta Rita Niro, ha espresso il proprio orgoglio per i successi ottenuti dagli studenti, congratulandosi con i docenti di scienze motorie e con gli atleti e sottolineando l’importanza dello sport nel trasmettere nobili valori quali la disciplina, la determinazione e il rispetto.