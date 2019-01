Ho appurato con stupore, che la Prima Commissione consiliare ha approvato la proposta di legge che obbliga i consiglieri regionali e gli assessori ai controlli causali e periodici, con l’astensione del consigliere regionale della Lega, Filomena Calenda.

Trovo l’iniziativa molto grave, priva di ogni motivazione, ingiustificata sotto tutti i punti di vista sia politici che morali. Faccio rilevare che, come capogruppo della Lega in seno al Consiglio Regionale del Molise, il nostro partito è favorevolissimo alla legge, perchè è noto che noi combattiamo la droga su tutti i versanti e con tutti gli strumenti che la legge ci consente.

Naturalmente, l’astensione in seno alla Prima Commissione dal consigliere regionale della Lega Calenda, sottolineo che è un voto espresso esclusivamente a titolo personale dalla stessa e che per nessuna ragione, rappresenta nè la linea del nostro partito che è la Lega e nè il pensiero di Matteo Salvini che, sul problema droga, ha da sempre fatto delle straordinarie ed efficaci battaglie per debellarne il fenomeno.

Come capogruppo, vista la gravità dell’atto, convocherò nei mie uffici di Via IV Novembre una immediata ed urgente riunione alla quale prenderà parte anche il coordinatore regionale dott. Mazzuto.