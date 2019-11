Lidl annuncia un piano d’espansione che prevede almeno 2.000 assunzioni in Italia nei prossimi mesi.

La catena di supermercati tedesca ha infatti messo in conto nuovi inserimenti lavorativi nel Belpaese, così da rafforzare il suo organico. Al momento, la compagnia ha fatto sapere di essere alla ricerca di 20 Area Manager, figure che si occuperanno di gestire diversi punti vendita sul territorio italiano, e ha evidenziato la preferenza per candidati donne e under 35, pronti a prendere in carico ruoli di responsabilità.

Un’Area Manager può infatti trovarsi a gestire fino a 80 dipendenti, oltre a occuparsi della supervisione commerciale ed economica dei punti vendita di competenza e della comunicazione quotidiana con le sedi regionali. Le candidature possono essere inviate tramite il canale ufficiale messo a disposizione dall’azienda, il sito.

Lidl rappresenta al momento una delle maggiori catene di supermercati attive in Europa, con un fatturato stimato in oltre 90 miliardi di euro e più di 200.000 dipendenti complessivi. Mostra una crescita costante nel numero di punti vendita attivi e conseguentemente in quello dei dipendenti. Ogni nuovo supermercato richiede, in media, l’inserimento di circa 18 lavoratori, divisi tra operai e addetti all’amministrazione.