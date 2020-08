Vi piacerebbe lavorare in Fiat? La nota azienda automobilistica del Gruppo FCA cerca varie figure per assunzioni e stage in Italia. La Fabbrica Italiana Automobili Torino, è una casa automobilistica fondata, nel 1899, da Giovanni Agnelli. Oggi è un brand che fa parte della FCA Italy SpA, società con sede principale a Torino.

Periodicamente, il Gruppo seleziona personale per assunzioni presso le varie società che ne fanno parte. Le offerte di lavoro Fiat sono rivolte, generalmente, a candidati a vari livelli di carriera. Anche a giovani senza esperienza, per i quali sono disponibili, per lo più, opportunità di stage.

Ecco un breve excursus delle figure ricercate in questo periodo:

Motor Valley Fest 2020

Platform Controller

Active Chassis Component Specialist

Training Engineering Specialist

Fleet Compliance & Data Analysis Specialist

Electric Vehicle Specialist

Professionisti appartenenti alle Categorie Protette (l.68/99)

Vehicle and Powertrain Automotive Engineer

Ambiente di lavoro

Fiat offre ai propri dipendenti un contesto professionale dinamico e multiculturale. Il Gruppo valorizza i propri talenti e applica una politica interna per le Risorse Umane meritocratica, che le valorizza in base alle attitudini e alle capacità. Ad esempio, attraverso il Performance & Leadership Management, ogni anno vengono valutate le performance di ciascun collaboratore, e vengono individuati gli obiettivi individuali, che vengono periodicamente rivisti per verificare i progressi in corso.

L’azienda incentiva la collaborazione e la condivisione di idee e progetti, oltre che la partecipazione dei dipendenti alla vita aziendale. Inoltre, garantisce concrete opportunità di crescita e di carriera. In particolare, per i dipendenti di maggior talento, è stato istituito il Talent Management. Si tratta di un percorso di crescita interna, che mira ad individuare le persone dotate del potenziale per crescere in ruoli di maggiore responsabilità, e a pianificare per queste ultime adeguate azioni di sviluppo.

Formazione per il personale

Fiat è molto attenta anche alla formazione dei propri collaboratori. Le azioni formative sono volte a fornire loro le competenze necessarie a svolgere al meglio il proprio ruolo e per affrontare i cambiamenti strategici, organizzativi e tecnologici del Gruppo.

