Vi piacerebbe lavorare in Fiat? Il Gruppo seleziona personale per assunzioni presso le varie società che ne fanno parte. Le offerte di lavoro Fiat sono rivolte, generalmente, a candidati a vari livelli di carriera. Anche a giovani senza esperienza, per i quali sono disponibili, per lo più, opportunità di stage.

Al momento, ad esempio, sono disponibili nuove offerte di lavoro in Emilia Romagna.

POSIZIONI APERTE

Ecco un breve excursus delle figure ricercate in questo periodo presso la sede di Modena:

Sales Academy Coordinator

Events Car Management & Coordination

Event Support Assistant

Project Chief – Brakes

Communications Planner

Homologation Specialist

Electric Vehicle Specialist

AMBIENTE DI LAVORO

Fiat offre ai propri dipendenti un contesto professionale dinamico e multiculturale. Il Gruppo valorizza le proprie i propri talenti e applica una politica interna per le Risorse Umane meritocratica, che le valorizza in base alle attitudini e alle capacità. Ad esempio, attraverso il Performance & Leadership Management, ogni anno vengono valutate le performance di ciascun collaboratore, e vengono individuati gli obiettivi individuali, che vengono periodicamente rivisti per verificare i progressi in corso.

L’azienda incentiva la collaborazione e la condivisione di idee e progetti, oltre che la partecipazione dei dipendenti alla vita aziendale. Inoltre, garantisce concrete opportunità di crescita e di carriera. In particolare, per i dipendenti di maggior talento, è stato istituito il Talent Management. Si tratta di un percorso di crescita interna, che mira ad individuare le persone dotate del potenziale per crescere in ruoli di maggiore responsabilità, e a pianificare per queste ultime adeguate azioni di sviluppo.