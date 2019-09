Fiat ovvero Fabbrica Italiana Automobili Torino è marchio automobilistico italiano di lunga storia, fondato nel 1899 a Torino da Giovanni Agnelli. Ad oggi, invece, fa parte di FCA Italy e quindi di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), gruppo internazionale con 15 marchi, attività in 40 paesi e rapporti commerciali con clienti in oltre 140 paesi, nato dall’unione di Fiat S.p.A. e Chrysler Group.

Il Gruppo progetta, sviluppa, produce e commercializza in tutto il mondo veicoli e relativi servizi post-vendita e ricambi, componenti e sistemi di produzione per l’industria automotive e opera nel mercato automotive con i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, SRT, Maserati e Mopar, il brand che offre servizi post-vendita e ricambi. Le attività del Gruppo includono anche Comau (sistemi di produzione), Magneti Marelli (componenti) e Teksid (fonderie).

Selezioni in corso

Al momento, sono oltre 80 le posizioni aperte in Fiat Italia, rivolte sia a giovani neo laureati che vogliono intraprendere un percorso di stage in azienda, sia a profili senior. Ecco l’elenco aggiornato di tutte le figure ricercate:

Lavorare in Fiat

In Fiat, come in tutte le aziende del Gruppo FCA, si ha la possibilità di lavorare in un contesto dinamico e multiculturale, dove le persone vengono valorizzate per le loro attitudini e per le loro capacità, dove il metro di valutazione è la meritocrazia e dove il dialogo, il confronto e la partecipazione sono lo strumento per condividere idee e progetti al fine di raggiungere insieme ambiziosi obiettivi su scala globale.

Cinque principi fondamentali guidano il Gruppo nella gestione e nello sviluppo del capitale umano e trovano la loro applicazione nel modello di valutazione:

meritocrazia – nel valorizzare l’eccellenza leadership – come elemento guida nella gestione del cambiamento e delle persone competizione – come fattore da ricercare e fare proprio performance d’eccellenza – come punto di riferimento affidabilità – garantire e fare quanto promesso

Candidatura

Per candidarsi ad una delle offerte di lavoro in Fiat è necessario collegarsi al portale web del Gruppo FCA nella sezione Careers.

