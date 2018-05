Gli oltre 80mila dipendenti delle Ferrovie dello Stato avranno a disposizione un nuovo strumento di formazione permanente, ovvero un sistema di web learning offerto dalle Fs e sviluppato dall’Università Federico II di Napoli.

L’obiettivo del gruppo FS, come confermato dalla presidente Gioia Ghezzi, è di “permettere ai dipendenti di seguire corsi on line e di investire sulla propria crescita professionale“.

FS offre ai propri dipendenti, fino al 30 novembre di quest’anno, un pacchetto di circa 30 corsi (Massive open on line courses) selezionati nell’ampia offerta formativa di Federica.eu, la più importante piattaforma europea di didattica multimediale gratuita on line. Il completamento positivo dei corsi verrà inserito quindi nei curricula dei dipendenti.

Il Gruppo FS non si ferma alla formazione del personale già assunto, ma continuerà ad assumere per tutto il 2018. Dopo le oltre 4mila assunzioni del 2017, FS punta a superare le 5mila assunzioni in tutta Italia, come testimoniato delle continue e numerose ricerche di personale attive sul portale lavoro del gruppo un po’ in tutti i settori aziendali.

Candidatura

Ricordiamo che tutte le opportunità di lavoro nelle società del Gruppo Ferrovie dello Stato vengono pubblicate sul portale dedicato del gruppo, dove è possibile visionare tutte le ricerche di personale in corso ed inviare il cv tramite l’apposito form online.