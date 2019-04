A dare annuncio delleper Trenitalia è stata la Federazione Italiana Trasporti (FIT) CISL, rappresentata dal Segretario generale Salvatore Pellecchia, spiegando anche in quali settori saranno distribuite le nuove risorse.

Nel dettaglio, “dopo un confronto lungo tre mesi” i sindacati sono riusciti a sottoscrivere con il Gruppo Ferrovie dello Stato un accordo con il quale si tende a favorire il ricambio generazionale sia nel settore ferroviario che in quello degli uffici di Trenitalia tramite la “creazione di posti strategici del trasporto ferroviario”.

Oltre a favorire l’assunzione di giovani nell’organico di Trenitalia con nuove opportunità di lavoro (delle quali vi parleremo nel dettaglio successivamente), l’accordo punta anche ad un miglioramento delle condizioni contrattuali del personale impiegato in Trenitalia: da una parte, infatti, viene dato il permesso di andare in pensione in anticipo a coloro che svolgono lavori particolarmente gravosi su treni e stazioni, mentre dall’altra al personale ancora in servizio viene data la possibilità di conciliare al meglio i tempi di vita-lavoro con la visibilità di riposi settimanali nei turni di lavoro fino a sei mesi.

Ma torniamo a parlare dell’aspetto che più interessa ai giovani in cerca di un lavoro, vediamo cosa prevede il piano assunzioni di Trenitalia e quali sono settori e zone di interesse.

Reclutamento entro fine 2019

Nel dettaglio, il piano di reclutamento sottoscritto da Trenitalia e i sindacati prevede l’assunzione di 1.000 lavoratori, di cui 600 nell’esercizio ferroviario. Le assunzioni riguarderanno l’intero territorio italiano, quindi ci sono possibilità di essere reclutati anche nella zona di residenza.

Ad essere ricercati sono giovani da poter essere impiegati come personale mobile, ma anche nelle aree della manutenzione dei rotabili e nel settore commerciale. Il tutto al fine di raggiungere l’obiettivo di potenziare quei settori “delicati e strategici” su cui sindacati e Trenitalia stessa mostrano sempre una grande attenzione.

L’annuncio per queste nuove opportunità di lavoro non è ancora presente, ma vi consigliamo di monitorare costantemente la sezione dedicata alle carriere del sito di Ferrovie dello Stato – per essere aggiornati non appena ci saranno delle posizioni vacanti per le quali concorrere, così da essere informati su requisiti per partecipare ed inviare prontamente la propria candidatura.