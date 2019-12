In arrivo ben 400 assunzioni entro fine anno in Ferrovie dello Stato. Il Gruppo ha annunciato che da qui al 31 dicembre assumerà nuovo personale in Trenitalia, sia nel personale di bordo che in quello di terra. I nuovi inserimenti riguarderanno giovani. Ecco tutte le informazioni e cosa sapere sui posti di lavoro Ferrovie dello Stato in arrivo.

A dare la notizia è la stessa azienda ferroviaria, attraverso un recente comunicato. La nota annuncia nuove assunzioni FS per il 2019, che porteranno ben 400 nuovi dipendenti in azienda entro fine anno. Si tratta di posti di lavoro per giovani e il reclutamento riguarderà sia il personale che dovrà lavorare sui treni che varie figure da inserire nei settori della manutenzione, vendita e assistenza. I nuovi assunti andranno ad aggiungersi ai 1750 lavoratori assunti in Trenitalia da inizio anno.

Il programma assunzionale della società rientra nel Piano Industriale del Gruppo Ferrovie dello Stato 2019-2023, che ha già portato più di 4mila nuovi inserimenti di personale presso tutte le società del Gruppo. La maxi campagna di recruiting rientra, infatti, nel programma strategico che l’azienda sta portando e che si stima potrà creare occupazione per oltre 600mila lavoratori in 5 anni, di cui 15mila diretti e circa 120mila l’anno grazie all’indotto.