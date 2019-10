Ferrari tirocini

Periodicamente vengono aperte le candidature per svolgere tirocini presso il team di Formula 1, la squadra R&D o altri team di Maranello. Si tratta di stage della durata di 6 mesi, rivolti a giovani laureati da non più di 12 mesi, o laureandi, che potranno cogliere l’occasione del percorso di formazione e lavoro in Ferrari per preparare la propria tesi di laurea. Le lauree richieste sono, solitamente, Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale e Ingegneria dei Materiali.

Iter di selezione

Le selezioni Ferrari iniziano con una prima valutazione dei curriculum e delle lettere motivazionali pervenuti, in base alla quale vengono individuati i candidati da invitare ad una prima intervista conoscitiva con gli specialisti di selezione e/o gestione del personale, eventualmente anche in videoconferenza.

I profili maggiormente in linea con le posizioni aperte partecipano poi ad un colloquio con i relativi responsabili di settore, ed, eventualmente, anche a centri di valutazione individuali o di gruppo e test attitudinali, mentre per i ruoli di responsabilità sono previsti questionari, test specifici o esercizi, e una prova di conoscenza della lingua inglese. Le risorse scelte vengono contattate per la proposta contrattuale, mentre coloro che non risultano idonei per la mansione specifica vengono comunque tenuti in considerazione per le future ricerche.

Candidatura

Gli interessati alle future assunzioni presso l’azienda automobilistica e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata.

