Vi piacerebbe lavorare nella moda? Dolce&Gabbana recluta periodicamente personale per assunzioni in Italia e all’estero. Al momento sono diverse le posizioni aperte per lavorare per il noto fashion brand italiano. Di seguito vi presentiamo le selezioni in corso e come candidarsi alle offerte di lavoro D&G.

Ecco un breve excursus delle figure ricercate in questo periodo.

Sales assistant/addetti alle vendite

I candidati ideali hanno almeno un anno di esperienza nel settore della vendita al dettaglio di lusso. Possiedono un’ottima conoscenza della lingua italiana e dell’Inglese, e spiccate doti relazionali e comunicative. Hanno forte predisposizione al lavoro in team e conoscono le tecniche di vendita.

Altre posizioni aperte

D&G cerca anche i seguenti profili, per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, e in stage:

Pricing & Merchandising Intelligence Analyst – Kids

Tailor Venezia

Accounts Payables Specialist

Internship | HR Administration

HR Administration & Payroll Specialist

Global E-Commerce Merchandiser

ICT Finance & Administration Processes Specialist

Prototypes Operator

Social Media Strategist

Social Media Editor

Digital Copy Writer

Stock Manager Roma

Sales Assistant Forte Dei Marmi

Fashion Designer & Illustrator

Internship – Marketing & Sales

Tailor WRTW Milan

Networking Specialist

ICT Retail Systems & Applications Specialist

Sales Assistant Capri

Senior Production Planner

Sales Assistant Porto Cervo