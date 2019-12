Domanda

Gli interessati alle future assunzioni Agenzia Entrate devono attendere l’uscita dei bandi pubblici, prevista per i primi mesi del 2020, in cui saranno specificati profili e requisiti richiesti, e modalità per inviare le domande di partecipazione, che dovranno essere presentate in forma telematica online, e di selezione.

Gli avvisi saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella pagina Agenzia Entrate Concorsi del portale web dell’ente, che vi suggeriamo di monitorare per restare aggiornati sulle procedure concorsuali.

Informazioni utili

Per completezza di informazione rendiamo scaricabile il capitolato tecnico relativo alla procedura aperta per l’affidamento di una parte dei servizi per lo svolgimento di ciascun concorso Agenzia delle Entrate relativo alle 2600 assunzioni previste.

https://www.lavoroeconcorsi.com/