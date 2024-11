di Redazione

“Programmazione, condivisione e unità d’intenti tra i commercianti di Venafro per mettere in atto azioni concrete per il rilancio del settore cittadino. E il successo di partecipazione e di nuovi iscritti per la prima Assemblea generale dell’AssoCom che sprona ad intensificare il lavoro per i prossimi mesi.

All’Assemblea è stato proposto:

programmazione 2025 che cercherà di dare maggiore vivacità alle iniziative utili a rilanciare l’immagine della città verso l’esterno ma soprattutto per i suoi abitanti;

convenzioni favorevoli per gli iscritti, professionali e fiscali;

sconti e agevolazioni tra soci;

unificazione delle richieste amministrative su orari e permessi attraverso l’AssoCom.

Dall’Assocom , quindi, arriva il messaggio che “da questa nuova azione è insieme, uniti, con uno spirito nuovo, potremo tornare ad essere attrattivi per ridare fiato all’economia cittadina. Grazie di cuore ai tanti commercianti che hanno affollato di domenica mattina la Palazzina Liberty, alle decine di nuovi iscritti, ai tanti che per vari impegni non sono potuti essere presenti ma che ci hanno fatto sentire il loro appoggio per iniziare una nuova fase, più incisiva e con nuovo entusiasmo, per il bene della nostra città!”