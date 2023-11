di Redazione

E’ l’Associazione Stampa Molise, attraverso il suo Presidente, Giuseppe Di Pietro, a evidenziare la necessità di rivedere la legge regionale 11/2015 sull’editoria locale. E lo fa con una missiva, inviata direttamente al Presidente del Consiglio Regionale, Quintino Pallante. “Sarebbe opportuno che il Consiglio Regionale si occupasse di fare una “manutenzione ordinaria” alla legge 11/2015 a sostegno dell’editoria locale” dice Di Pietro. “E’ necessario adeguarla ai mutati scenari tecnologici e normativi. Pertanto, rivolgiamo gentile istanza per essere auditi dalla Conferenza dei Capigruppo, per illustrare i dati in nostro possesso. Ringraziando per l’attenzione, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni.”