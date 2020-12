Nuovo organismo direttivo del Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione Carlo Tufilli di Campobasso.

Due giovanissime donne, in servizio presso la locale Questura, sono state elette, con il voto favorevole del 100% degli iscritti, a dirigere l’Organizzazione di Volontariato, Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione Carlo Tufilli di Campobasso.

Presidente è stata designata Carmen SANTELLA, Assistente Capo Tecnico; mentre sua Vice é Maria TIMPERIO, operatore amministrativo, entrambe in servizio presso la locale Questura.

Il Presidente Carmen Santella ha cosi voluto ringraziare i volontari:

“”Cari Volontari vi comunico con grande gioia la mia elezione a Presidente di questo meraviglioso Gruppo di Volontariato e Protezione Civile.

Vi ringrazio e vi abbraccio tutti. Sono emozionata in quanto donna, poliziotta, volontaria, madre.

Mi avete tributato davvero un onore immenso affidandomi questa carica che porterò avanti con la preziosa collaborazione della mia carissima amica Maria Timperio.

Sono consapevole della grandissima responsabilità con la quale dovrò svolgere tale ruolo anche in virtù del fatto che tutti i miei atti avranno un duplice rilievo esterno, sia come organizzazione di volontariato e sia come riconducibilità dello stesso alla grande famiglia della Polizia di Stato ed io rivendico con orgoglio la mia appartenenza alla Polizia di Stato.

Lo dico subito, la mia carica dovrà servire esclusivamente per dare rilevanza esterna alle decisioni dei Soci/volontari, in simbiotico rapporto con il Consiglio Direttivo, i cui componenti voglio ringraziare e abbracciare.

Non sarà semplice ma il supporto di TUTTI mi darà l’energia per affrontare con la dovuta determinazione i miei compiti nel fine univoco di accrescere i valori fondanti del volontariato: gratuità, attenzione alla dignità della persona umana, spirito di solidarietà.

L’impegno di tutti noi dovrà protendere verso tale obiettivo affinché il nostro Gruppo di Volontariato possa divenire esempio luminoso di democrazia, libertà, lealtà, trasparenza, altruismo, amicizia, accoglienza.

Auspico vivamente che ogni singolo volontario possa dare una mano con un impegno diretto ma anche con suggerimenti, consigli, proposte.

VIVA l’O.D.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione Carlo Tufilli di Campobasso!””

Storia:

L’Organizzazione di Volontariato – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione Carlo Tufilli di Campobasso opera in armonia con i principi della Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

La ODV è apartitica ed apolitica e – per il perseguimento dell’oggetto sociale – fonda la propria azione sull’operosità di cittadini volontari ad essa associati che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie dell’azione stessa; in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Sono attività di interesse della ODV: le attività di protezione civile, in particolare quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione, alla gestione e al superamento delle emergenze ed alla formazione degli operatori, alla promozione e alla tutela dei diritti umani, civili, sociali, al superamento dell’emarginazione, attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno, gli interventi finalizzati alla valorizzazione, alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, del paesaggio, della natura e delle città, la promozione, valorizzazione e diffusione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché della pratica del volontariato, la promozione della cultura della legalità, dell’educazione civica, dell’istruzione e della formazione professionale.

Alla ODV possono aderire, in qualità di associati, i cittadini di ambo i sessi che condividano gli scopi sociali della ODV; siano mossi da spirito di solidarietà e gratuità; – siano disponibili a partecipare con continuità, passione ed impegno all’oggetto sociale per contribuire a migliorare la vita dei cittadini e della comunità e che dimostrano particolare simpatia e sensibilità nei confronti della Polizia di Stato.

I volontari, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, possono partecipare alle attività generali della ODV, agendo per propria libera scelta, a titolo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e responsabilmente, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in piena armonia con quanto prescritto dal D.Lgs. n.117/2017

COLORO CHE INTENDONO ISCRIVERSI O HANNO INTERESSE A METTERSI IN CONTATTO CON IL GRUPPO DI VOLONTARIATO DELL’A.N.P.S. POSSONO UTILIZZARE I SEGUENTI

RECAPITI:

E-MAIL: campobasso.vol.@assopolizia.it

P.E.C.: campovasso.vol.assopolizia@pec.it

Storia dell’A.N.P.S.

Breve storia ANPS:

L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS) é nata come Associazione del Corpo delle Guardie di PS il 30 settembre del 1968. Nel 1970 è stata eretta come Ente Morale con Decreto del presidente della Repubblica n. 820 del 7 ottobre 1970.

Il 1° aprile 1981, con la riforma e l’applicazione della legge 121, ha preso la denominazione attuale. Il Capo della Polizia in carica è il Presidente Onorario del Sodalizio.

Ne fanno parte Poliziotti in quiescenza e in servizio, Soci simpatizzanti, onorari, benemeriti e sostenitori.

Uno degli obbiettivi principali dell’Associazione è quello di custodire il patrimonio storico-culturale creato dai Soci “anziani” e trasmetterlo alle nuove generazioni, così da poter conservare intatte le tradizioni ed i valori della Polizia di Stato e mantenere sempre vivo il legame di reciproca solidarietà.

L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato è strutturata in 170 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, alle quali si aggiungono le sedi estere di New York – New Jersey negli Stati Uniti e Toronto in Canada, e raggruppa più di 32.000 Soci

Ogni Sezione svolge una serie di iniziative a favore dei propri iscritti e della cittadinanza, dall’organizzazione di eventi ricreativi alla vigilanza davanti alla Scuole; dall’assistenza pensionistica per i poliziotti in quiescenza alle lezioni tecnico-pratiche agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie sulle norme della circolazione stradale, d’intesa con le Autorità Locali di Polizia, in particolare con la Polizia Stradale, e con le autorità scolastiche.

A queste si aggiungono le iniziative a sostegno dell’ambiente e per la tutela del patrimonio artistico; l’assistenza agli anziani; l’organizzazione di eventi benefici; la collaborazione con altre Associazioni ed Enti. E poi, ancora, la partecipazione a ricorrenze, eventi istituzionali e commemorazioni ufficiali; l’organizzazione di convegni su tematiche di grande attualità, in collaborazione con il mondo dell’associazionismo e della ricerca.

Fanno parte dell’ANPS anche alcuni nuclei di Protezione civile, regolarmente iscritti nei registri del Volontariato e di Protezione civile regionali.