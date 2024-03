di Redazione

“Campobasso. Un racconto, due visioni”. E’ questo il titolo della mostra organizzata al Circolo Sannitico dall’associazione MoliseRadici: Cultura, Costume, tradizioni APS e patrocinata dall’amministrazione comunale di Campobasso. Due artisti, due prospettive sulla città.

Gli occhi attraverso cui vengono raccontate Campobasso e la “campuascianità” sono quelli di Gianni Viglione e di Julia Vazquez. L’uno, orgoglioso campobassano doc, figlio d’arte, inizia a sperimentare fin da giovanissimo, da autodidatta, l’arte pittorica, prediligendo la tecnica della spatola. Diverse le sue mostre personali e numerose le sue partecipazioni a esposizioni collettive, in Italia e all’estero, che gli hanno valso premi e riconoscimenti. Le sue opere ritraggono paesaggi e scorci illuminati da una luce quieta e pacificante, che raccontano il trascorrere lento di una quotidianità tranquilla e rassicurante; il suo sguardo d’artista si rivolge con nostalgia, ma con serenità, al brulicare di vite vissute lasciate immaginare pur nella loro assenza sulla tela. L’altra, argentina originaria di Tandil, provincia di Buenos Aires, ha respirato sin da piccola il fascino dell’arte grazie alla nonna Celia e alla madre Laura, indirizzando quindi la sua vita verso quella che sarebbe poi diventata la sua professione di artista e di costumista teatrale. Laureata all’Università Nazionale di La Plata, vi ha insegnato per più di 14 anni. Le sue opere esprimono con freschezza lo stupore di fronte alla contemplazione della bellezza di paesaggi nuovi ai suoi occhi e la fierezza di una nuova appartenenza che va ad innestarsi con amore su radici profonde e lontane. Campobassana di adozione, l’artista ha voluto esprimere il suo sentimento e la sua gratitudine per la città che l’ha accolta, attraverso opere pittoriche e istallazioni che sorprenderanno il visitatore e lo renderanno parte attiva della mostra. Sì, perché la mostra non si limiterà a esporre la bellezza delle opere dei due artisti: i contributi di impressioni e di emozioni dei visitatori entreranno a far parte integrante delle istallazioni artistiche, rendendole opere uniche, vive e dinamiche. Due generazioni, due vissuti, due sensibilità, due modi di esprimersi artisticamente. Due sguardi, un unico canto d’ amore per Campobasso. La mostra verrà inaugurata al Circolo Sannitico sabato 23 marzo 2024, alle 17.30. Resterà aperta al pubblico la mattina dalle 10.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 20.00, fino al 31 marzo.