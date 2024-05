di Redazione

Il giorno 3 maggio presso la sede in via Mazzini dell’associazione Liberaluna, si è tenuto un incontro per ricordare il grande evento Viva Vittoria Campobasso. Ha aperto i lavori la dr.ssa Giuseppina Panichella assessore al bilancio del comune di Campobasso che è stata sostenitrice delle attività e ha supportato l’associazione Liberaluna e tutte le donne che hanno partecipato alla realizzazione delle coperte che il 20 novembre 2022 hanno colorato piazza Vittorio Emanuele. A seguire la responsabile del Centro Antiviolenza Liberaluna, La Selva Maria Grazia, ha ringraziato il gruppo di lavoro dell’ODV MeToo che ha allestito con i tanti quadrati di lana la sala e ha dato la parola al presidente Pasqualino De Mattia che ha condiviso con tutti i presenti le finalità e il senso del progetto Viva Vittoria. Tutte le donne che hanno deciso di partecipare al Viva Vittoria Isernia, che si concluderà con le date del 23 e 24 novembre del 2024 in piazza Andre D’Isernia hanno sposato con grande entusiasmo l’idea proposta dal presidente De Mattia di devolvere il ricavato della raccolta fondi che si terrà attraverso la vendita delle coperte, al Centro Antiviolenza Liberaluna. È importante, hanno detto, offrire al Molise e a un Centro Antiviolenza della regione, la possibilità di avere a disposizione fondi per poter rispondere a tutte le richieste di aiuto. Il momento è stato importante per riflettere sul fenomeno della violenza contro le donne e su come si può ancora combattere per regalare una nuova vita alle donne che decidono di denunciare. Per continuare a sostenere questo progetto vi aspettiamo in via Mazzini tutti i martedì per fare maglia insieme, in relazione con altre donne, per dire no alla violenza.