Un’applicazione realizzata dai ragazzi per i ragazzi. Liberaluna affronta la violenza e il bullismo con le riflessioni dei giovani.

L’associazione Liberaluna ETS già da più di 10 si impegna quotidianamente in azioni di prevenzione e contrasto alla violenza e lo fa coinvolgendo la Rete territoriale al fine di realizzare azioni importanti di sensibilizzazione. Oltre a gestire il centro antiviolenza Liberaluna, da due anni ha istituito il centro aggregazione giovani Scrat presso il quale si realizzano laboratori inclusivi che hanno il fine di educare alla socializzazione e al rispetto per prevenire forme di violenza come il bullismo. L’11 ottobre presso l’aula Fermi dell’Unimol si terrà un evento a dimostrazione di quanto il progetto ApplicAzioni Inclusive, finanziato dal Comune di Campobasso, ha portato a conclusione le attività che hanno coinvolto giovani ragazzi. L’associazione Liberaluna, in partenariato con l’associazione Aladino presenterà l’applicazione realizzata dai ragazzi per i ragazzi come strumento di comunicazione e confronto sui problemi che interessano le nuove generazioni. Il progetto ApplicAzioni Inclusive come altri già portati avanti come associazione ci ha confermato che tematiche come il bullismo, la violenza nell’ambito delle relazioni, il Revenge porn, il vandalismo, sono argomenti che vanno analizzati dai giovani che non devono essere meri auditori ma fautori del cambiamento sociale.