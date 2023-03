Oggi in Molise ha termine la settimana dedicata a Louis Braille e alla sua rivoluzionaria invenzione con l’iniziativa Winter Braille in palestra “Il Mondo attraverso le dita si fa pensiero” promosso dall’Associazione Disabili Visivi in collaborazione con il CTS di Isernia, il Centro Studi La Sfera e l’associazione La Rosa e il Libro. Partecipano le scuole della provincia Pentra San Giovanni Bosco e la Dante Alighieri di Sant’Agapito del plesso scolastico di Colli a Volturno. Sabato scorso hanno aperto la “Settimana della Tiflologia” le scuole di Matrice e Barone di Baranello con cinquanta alunni di due classi quinte, una quarta e terza della primaria. Sottolinea l’esperto di tiflologia prof Marco Condidorio: “Il laboratorio di TIFLOLOGIA rivolto agli alunni della Scuola primaria e a quelli della Secondaria di primo e secondo grado ha valore “civico” e “didattico”. Il valore civico è riconosciuto loro con la consegna di un attestato -quello di SENTINELLA BRAILLE PER L’INCLUSIONE- riconoscimento che l’Associazione Disabili Visivi ha fortemente voluto per diffondere capillarmente su tutto il territorio molisano le conoscenze tiflologiche tese a rendere l’alunno e lo studente cittadini consapevoli del ruolo di contaminatori e di sentinelle per l’inclusione scolastica e sociale. Quello didattico ha lo scopo di consegnare loro quegli apprendimenti necessari ad evitare inutili classificazioni tra chi gode di tutte le abilità sensoriali e chi parzialmente ne è sprovvisto. Così la TIFLOLOGIA diventa parte di quei valori di cittadinanza che a partire dall’ambiente scolastico può essere declinata su tutto il curriculo di materia in materia comprese quelle di educazione motoria, artistica. Tutto ciò scoprendo strategie didattiche, educative, materiali, strumenti e tecnologie ad uso degli alunni o studenti in condizione di cecità assoluta o di ipovisione grave che ne fanno uso, non per essere favoriti, agevolati, ma perché attraverso questi godono di pari opportunità didattiche senza alcun privilegio né sconto riferito alle aspettative e al carico cognitivo.” I laboratori di tiflologia teorico-applicata si svolgono presso le scuole San Giovanni Bosco, il polo scolastico Dante Alighieri di Sant’Agapito e la Scuola Barone di Baranello per le classi quinta A della primaria e la prima classe della secondaria di primo grado.” Prossimamente, ci riferisce Condidorio, saremo operativi con alcuni laboratori di Tiflologia nelle Scuole di Matrice, gli alunni e le loro maestre hanno fatto loro il messaggio sociale, civile e pedagogico della Tiflologia. Oggi oltre cinquanta alunni si cimenteranno in attività ludico-didattiche per comprendere valori quali quelli di parità, solidarietà, uguaglianza, rispetto, lealtà, onestà, coerenza, fedeltà attraverso proprie abilità motorie, sensoriali, di orientamento in condizioni sensoriali ridotte “saranno cioè bendati”. Le finalità di questa settimana dedicata alla Tiflologia sono molteplici, Condidorio le ha elencate precedentemente ma tra queste va aggiunta la dimensione della “Tiflologia come formazione”. Il gap tra chi può avere tutti gli strumenti, i materiali e le tecnologie e chi non vede è abissale. Chi non vede deve poi fare i conti con il rischio “analfabetismo” causato dalla scarsa formazione tiflologica degli insegnanti, che a causa del loro deficit tiflologico determinano vuoti cognitivi incolmabili. Il discente con disabilità visiva ha tutti i diritti di essere parte della comunità educante. Il diritto all’insegnamento non appartiene solo a qualcuno ma a tutta la popolazione di discenti della Scuola italiana, a sancirlo non è il cittadino qualunque ma la nostra carta costituzionale, quando sottolinea che la Scuola è patrimonio di tutti: chiunque ha il diritto di essere istruito secondo le proprie abilità, senza alcuna discriminazione. L’Associazione Disabili Visivi aps-ets Molise è grata ai CTS di Isernia e Campobasso per l’impegno profuso nel diffondere le buone prassi della Tiflologia e nel sostenere dirigenti scolastici, insegnanti nella loro azione di integrazione e inclusione scolastica al fine di trasmettere con professionalità, con competenza non solo saperi curriculari, ma civili, relazionali e didattici.

“Settimana della Tiflologia “

Evento conclusivo alla San Giovanni Bosco di Isernia

Associazione Disabili Visivi aps-ets Molise in collaborazione con il Centro Studi La Sfera, l’Associazione La Rosa e il Libro presentano la Settimana Tiflologica, inaugurata sabato 25 febbraio presso l’Università degli Studi del Molise che vanta circa 25 anni di studio e ricerca e dal 2016 ha aggiunto alla propria storia un Master in Typolology Skilled Educator per cui ne è nata una pubblicazione con la Volturnia edizioni e un nuovo insegnamento primo in Italia di Tiflologia teorico-applicata di 36 ore e 6 crediti , insegnamento libero affidato al prof Marco Condidorio. Il valore Civico e Didattico della Tiflologia: “Il laboratorio di Tiflologia” rivolto agli alunni della Scuola Primaria e a quelli della Secondaria di primo grado e secondo grado ha valore “civico” e “didattico”. Il valore civico è riconosciuto con la consegna di un attestato – quello di SENTINELLA BRAILLE Per l’INCLUSIONE- riconoscimento che l’Associazione Disabili Visivi ha fortemente voluto per diffondere capillarmente su tutto il territorio molisano le conoscenze tiflologiche tese a rendere e lo studente cittadini consapevoli del ruolo di contaminatori e di sentinelle per l’inclusione scolastica e sociale. Quello didattico ha lo scopo di consegnare loro quegli apprendimenti necessari ad evitare inutili classificazioni tra chi gode di tutte le abilità sensoriali e chi parzialmente ne è sprovvisto. I laboratori di Tiflologia teorico- applicata si svolgono presso le scuole San Giovanni Bosco per la classe III B della Primaria, il polo scolastico di Sant’Agapito per le classi IV e V della Primaria e la Scuola Barone di Baranello per le classi quinta A della primaria e la prima classe della secondaria di primo grado. Il valore supremo dell’iniziativa resta quello di confermare la mission di quella sintesi educativo-didattica, ludico -creativa tra Scuola e Terzo Settore formando alunni e docenti nell’attivazione di percorsi di integrazione e di inclusività nella prospettiva della realizzazione di un modello di società inclusivo. Il 1 marzo si conclude la Settimana dedicata alla Tiflologia con l’evento Winter Braille in collaborazione con il CTS (Centro Territoriale di supporto per le nuove tecnologie) di Isernia, nella Palestra “Silvia Pizzanelli” della Scuola San Giovanni Bosco di Isernia, sede del CTS di Isernia, che ospiterà decine di alunni delle scuole di San Giovanni Bosco e del Polo scolastico di Sant’Agapito di Isernia. Nella Palestra tutti gli alunni assieme al personale scolastico coinvolto nella formazione, si cimenteranno in lavori e giochi di gruppo. In collegamento live streaming ci saranno altre realtà scolastiche del territorio molisano tra Isernia e Campobasso. Al termine saranno consegnati gli attestati di Sentinella Braille per l’inclusione. Per info scrivere a: molise@disabilivisivi.it. Il Centro Studi La sfera – Centro di Ricerca e di Tiflologia- dell’Associazione Disabili Visivi aps-ets Molise è sito in Via Libero Testa 189/C Isernia. centrostudi@gmail.com