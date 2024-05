Il prossimo 28 maggio alle ore 17:30, l’Associazione Culturale “NOI CI SIAMO” avrà l’onore di presentare il libro “Pioggia” dell’acclamato scrittore Maurizio De Giovanni. L’evento si terrà presso il suggestivo scenario di Largo Giampietri, alla Palazzina Liberty, nel cuore di Venafro.

Maurizio De Giovanni, autore di successo noto per i suoi thriller che catturano l’attenzione dei lettori con trame avvincenti e personaggi complessi, porterà al pubblico il suo ultimo lavoro letterario, “Pioggia”. Questo romanzo promette di immergere i lettori in un’atmosfera intensa e coinvolgente, attraverso una storia che mescola mistero, suspense e una profonda riflessione sull’animo umano.

Un elemento distintivo di questa presentazione sarà il dialogo diretto con l’autore, moderato dall’avvocato Iulia Iemma. Questo momento permetterà al pubblico di approfondire la complessità dei temi trattati nel romanzo, oltre che di conoscere da vicino il pensiero e le motivazioni che hanno guidato De Giovanni nella creazione di questa affascinante opera letteraria.

L’Associazione Culturale “NOI CI SIAMO” si distingue per la sua costante promozione della cultura e dell’arte, offrendo alla comunità occasioni preziose di incontro e di confronto con figure di spicco nel panorama culturale contemporaneo. La presentazione di “Pioggia” di Maurizio De Giovanni si inserisce perfettamente in questo contesto, offrendo agli amanti della letteratura un’opportunità unica di vivere un’esperienza culturale arricchente e stimolante.

L’evento è aperto a tutti gli appassionati di letteratura e agli amanti del genere thriller, così come a chiunque desideri trascorrere una serata all’insegna della cultura e della condivisione. Non mancate a questa straordinaria occasione di scoprire e approfondire “Pioggia”, il nuovo romanzo di Maurizio De Giovanni, in un contesto suggestivo e accogliente come quello di Venafro.

redazione