Daniele Di Meo, in qualità di presidente dell’Associazione “Cippus InformaMolise”, insieme ai suoi collaboratori, ritiene che sia opportuno intitolare la scuola di Ceppagna al compianto Americo Iannacone, poeta e scrittore di Ceppagna scomparso un anno fa.

Per l’associazione sarebbe cosa gradita anche poter inserire, all’interno dell’istituto scolastico, una piccola biblioteca con i suoi volumi. “Abbiamo investito dell’idea anche il nostro Consigliere alle frazioni Aurelio Elcino, che ha apprezzato la nostra proposta, e ci ha assicurato un appoggio all’interno dell’amministrazione comunale di Venafro per metterla in pratica”.