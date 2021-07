Le attività escursionistiche dell’Associazione Attraverso il Molise non si fermano e prevedono un programma interessante anche per questo fine settimana.

Sabato 3 è in programma un trekking acquatico tra i canyon scavati dall’irruenza del Lorda: mulinelli e giochi d’acqua creati dal torrente, camminando sui caratteristici ponti in legno, per poi concedersi un attimo di risposo nelle jacuzzi naturali presenti nella Riserva Naturale Regionale Monte Patalecchia (IS). Sempre nella giornata di sabato, pronti a saltare in sella per il Trek a Cavallo sul Matese alla scoperta delle bellezze che offrono le colline molisane. In calendario anche la Caccia al Tartufo, un’esperienza da vivere in compagnia di un esperto cavatore e dei suoi 3 segugi, e il Tour a Pesche pedalando su una E-Bike nella natura incontaminata.

Domenica 4, in collaborazione con Molise Avventura, tutti in canoa tra le acque cristalline dei laghi del Matese, di Castel S. Vincenzo e di Gallo, per godere di un punto di vista speciale da cui ammirare l’imponenza dei monti circostanti. Per gli amanti dell’adrenalina pura c’è il cammino sul Ponte Tibetano di Roccamandolfi. Per le famiglie più dinamiche è possibile anche partecipare all’escursione “Capracotta Avventura”, al termine della quale ragazzi/e e bambini/e avranno la possibilità di divertirsi con carrucole e percorsi sugli alberi in un parco dedicato. Per chi preferisce la quiete, mattinata di relax nel Parco Fluviale che costeggia il fiume Carpino: una volta arrivati alle cascate ci si potrà immergere per una pausa rinfrescante. A completare la gamma di attività mattutine, il trek a Cavallo sul Matese e l’uscita in E-Bike tra antichi sentieri nei boschi.

La maggior parte delle escursioni sono adatte sia alle famiglie che ai principianti, anche ai più piccoli e con costi agevolati. Gli amici 4 zampe sono sempre benvenuti purché pacifici e abituati al guinzaglio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali Facebook e Instagram di Attraverso il Molise.