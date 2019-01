Sul sito della Formez PA sono state pubblicate le graduatorie degli ammessi ai colloqui orali di alcuni bandi pubblicati tra l’8 e il 15 gennaio scorso. Sono 38 le figure da inserire Progetto ‘Assistenza Tecnica per l’attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione Molise’. I candidati dovevano aver maturato un’esperienza nel settore tra i 5 e i 10 anni e aver conseguito una laurea specialistica o, in qualche caso, era sufficiente anche la laurea triennale.

Il compenso, per 10 mesi di lavoro, varia da un minimo di poco più di 16mila euro, passando per i 23mila euro anni, fino a un massimo di 34mila. Scorrendo le graduatorie non si può fare a meno di notare che tra i 38 fortunati, ci sono i soliti noti: persone che hanno ricoperto o ricoprono già ruoli di collaboratore in Regione e chi è vicino a personaggi della politica nostrana, una casualità? Guarda caso, in pochi sono venuti a conoscenza della pubblicazione di questi Avvisi, cose che succedono. I colloqui si terranno il prossimo 8 febbraio in seduta pubblica negli uffici della FormezPA a Roma o via skype in seduta videoregistrata.

CONSULTA I BANDI E LE GRADUATORIE (DAL 0304/2018 ALLO 0314/2018 E DAL 0324/2018 ALLO 0326/2018)

http://cv.formez.it/CALLS/calls.aspx