Riceviamo e pubblichiamo la nota del Gruppo Consiliare Finalmente Cerro.

“A proposito delle esternazioni e della conseguente assenza al Consiglio comunale di Cerro al Volturno del 14.11.2020, del consigliere PAOLONE LUCIO GABRIEL, si precisa che:

1 – Che le proposte sono dei suggerimenti che dovrebbero essere dati con finalità benevola e di seguito il soggetto che le riceve è libero di accettarle o rifiutarle. È nella libertà delle persone, se ci fosse l’obbligo invece di eseguire il suggerimento esso perderebbe la natura di suggerimento e assumerebbe la natura di comando

2 – Che lo svolgimento dell’assise Consiliare rispetta tutti i canoni di sicurezza stabiliti dalle normative vigenti, se avesse partecipato all’ultimo consiglio avrebbe avuto modo di rendersene conto.

3 – Che la circolare del Ministero dell’interno del 27.10.2020 dà la possibilità di svolgere le sedute di giunta e di consiglio in presenza, purchè ci siano e vengano adottate tutte le misure di anticontagio, così come è stato fatto (distanziamento, dpi, igienizzazione delle mani, uso mascherine) In ultimo, ma non per ultimo, si è convinti della pretestuosità e della natura emulativa della proposta nonché dell’assenza del Consigliere Paolone.

Mal si comprende, infatti, come lo stesso possa ritenere pericolosa la presenza al Consiglio Comunale e poi essere organizzatore attivista e animatore nell’organizzare una manifestazione pubblica religiosa il giorno dopo.

Si chiede che la presente nota venga allegata agli atti del Consiglio e che se ne dia diffusione, a mo’ di giusta replica, agli organi di informazione“.