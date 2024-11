di Redazione

L’Assemblea Provinciale di Campobasso di Europa Verde – Verdi “per un Molise Inclusivo e Progressista“, molto partecipata anche da rappresentanti degli altri partiti della coalizione di centrosinistra, ha eletto i due delegati che parteciperanno all’Assemblea Nazionale che si terrà i prossimi 30 novembre-1° dicembre a Chianciano Terme. Sono stati eletti Bartolomeo Terzano e Rosaria Candela come titolari e Maurizio Luzzi e Iolanda Fratangelo come supplenti. Presenti all’Assemblea, tenutasi lo scorso 14 novembre a Campobasso, la Sindaca di Campobasso, Maria Luisa Forte, la consigliera regionale del PD Alessandra Salvatore, l’Assessore Comunale Mimmo Maio di AVS-PSI, il consigliere comunale eletto nella lista AVS-PSI Liberio Lopriore, l’Assessore comunale di Campobasso del M5S Luca Praitano, oltre ai segretari dei partiti politici, Antonio Federico e Marcello Miniscalco, e in rappresentanza dell’associazione “La Fonte”, Patrizia Manzo. Tanti i temi trattati nel corso dell’incontro nel quale si è ribadita l’importanza di creare un’area progressista unita, inclusiva ed aperta. E’ stata, inoltre, avanzata la proposta di creare un gruppo di lavoro permanente sulla sanità che veda coinvolti i rappresentanti dei partiti e delle associazioni.