Venerdì 21 ottobre (h 19.00) saranno in assemblea generale nel capoluogo pentro gl’iscritti del neo Milan Club Isernia, che i suoi promotori hanno inteso intitolare ad una triade calcistica storica dei colori rossoneri, ossia Maldini/Rivera/Baresi, autentiche “bandiere” del Milan dei decenni trascorsi. Gli attuali milanisti di ogni età e d’ambo i sessi del territorio della seconda provincia molisana si ritroveranno infatti in riunione presso il locale pubblico pentro “Il Timone” per programmare l’attività futura del sodalizio ed assumere iniziative al riguardo. Si parlerà di appuntamenti sociali e di partecipare alla vita stessa del Milan, in particolare di essere presenti alle prossime partite dei colori rossoneri unitamente a tant’altri appassionati di tutt’Italia. L’assemblea sarà anche l’occasione per concordare la realizzazione di striscione sociale, divise, t/schirt, cappellini, gadget ed altro ancora del Milan. La serata proseguirà con un sempre piacevole appuntamento conviviale. Per info e prenotazioni 349/4734644.