E’ nato da pochi mesi, già conta su tantissime adesioni di tifosi, simpatizzanti ed appassionati dei colori calcistici rossoneri e prende conseguentemente ad organizzare iniziative ed appuntamenti che possano coinvolgere e soddisfare quanti hanno a cuore il Milan, Campione d’Italia in carica. Si sta scrivendo, si sarà capito d’acchito, del neo Milan Club Isernia, intitolato ad una triade intramontabile del Milan ossia Baresi, Rivera, Maldini. Il sodalizio, promosso dal dinamicissimo Tonino Miele e presieduto dall’ing. Gianpaolo Cané che guida un direttivo altrettanto appassionato, invita iscritti e simpatizzanti del “diavolo calcistico rossonero” all’assemblea generale che si svolgerà il 21 ottobre prossimo (h 19,30) al ristorante “Il Timone” di Isernia. Si parlerà dei programmi futuri del sodalizio, si concorderanno iniziative sociali e quindi ci si intratterrà a tavola in una piacevole serata conviviale. Per info e partecipazione, contattare 327/0694040 o 349/4734644.