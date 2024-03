di T.A.

Dall’Associazione della Stampa del Molise, a firma del Presidente Giuseppe Di Pietro, perviene in redazione la comunicazione che segue circa la convocazione dell’assemblea generale degli iscritti. Il testo del messaggio : “Cari colleghi, l’assemblea generale dei soci dell’Associazione della Stampa del Molise è convocata il giorno venerdì 22 marzo 2024 alle ore 15,30 in prima convocazione ed alle ore 16,30 in seconda convocazione, presso la sede dell’Associazione della Stampa del Molise, con il seguente ordine del giorno: Relazione del Presidente