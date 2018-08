Riceviamo e pubblichiamo

Al fine di ammodernare il parco automezzi del Comando VV.F. di Campobasso è stata assegnata in questi giorni una nuova APS appositamente allestita allo scopo dalla IVECO; questo nuovo automezzo permetterà di migliorare, in ambito Provinciale, l’efficienza del dispositivo di lotta agli incendi. Una volta terminate le necessarie opere di caricamento delle varie attrezzature, questo Comando provvederà ad assegnare l’automezzo permettendo così la reale messa in servizio dello stesso.

CDV-Comando Provinciale Campobasso