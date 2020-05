In piena emergenza sanitaria la Regione Molise, con delibera di Giunta numero 158 del 12 maggio, trova anche il tempo di assegnare i nuovi incarichi ai dirigenti regionali. La Protezione Civile resta vacante in un momento molto delicato. La politica è così, per se non dorme mai, per gli altri puo’ permettersi lunghi periodi di letargo. Dopo aver rinnovato la sua segreteria regionale, Toma ha ritenuto importante, come altra priorità, assegnare nuovi incarichi.

Testo delibera

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=18671666&DOCORE_versione=13&FNSTR=DDLHNC_YREWACF_8507712617541177913531211969886.HZB&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE

Nuovi incarichi

file:///F:/Cristian/Downloads/NUOVI_INCARICHI.DOCX%20(3).PDF