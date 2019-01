L’episodio si è verificato la notte scorsa a Colli a Volturno. I malviventi hanno preso di mira il bancomat della banca popolare di Puglia e Basilicata, posizionato in piazza Municipio. Secondo gli inquirenti, a compiere l’azione criminale, sarebbero state tre persone che hanno piazzato un ordigno sulla porta blindata e l’hanno fatto detonare, provocando un’esplosione che ha messo in allarme tutto il paese.

Non si conosce ancora l’entità del furto. I ladri sono in fuga, ma le fasi del colpo sono state riprese dai sistemi di videosorveglianza del bancomat e quello che copre l’intera piazza Municipio. Immagini che potrebbero essere determinanti per la loro cattura. Sono intervenuti sul posto i Carabinieri e la polizia locale con il sindaco Emilio Incollingo. A Colli un episodio simile non si era mai verificato prima di questa notte.