Il colpo è stato messo a segno nella notte appena trascorsa a Cercemaggiore. I rapinatori hanno sfondato l’ingresso dell’ufficio postale con una Fiat Panda e in brevissimo tempo hanno fatto saltare in aria con l’esplosivo la postazione bancomat portando via i contanti dall’erogatore. Ancora da quantificare il bottino.

I malviventi, una volta effettuato il colpo, si sono dati alla fuga a bordo di due auto, ma sono stati stati intercettati dai Carabinieri lungo la Provinciale verso Riccia. Durante l’inseguimento, la gazzella degli uomini dell’Arma è stata speronata e fatta uscire fuori strada.

Il commando a proseguito la fuga, ma anche questa volta ha trovato i Carabinieri ad attenderli. Braccati dai militari, i rapinatori hanno continuato a fuggire a piedi nelle campagne. E’ in corso una caccia all’uomo resa difficile dal maltempo.