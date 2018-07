Assalto con esplosivo durante la notte al bancomat della Bcc di Termoli, in via Corsica. I ladri sono riusciti a portare via circa 50 mila euro. L’esplosione ha danneggiato gli arredi negli uffici della banca. Sul posto è intervenuta la Polizia di Termoli. I poliziotti stanno verificando la presenza di telecamere in zona. Due settimane fa a Petacciato sempre lo sportello della Banca di Credito Cooperativo era stato preso di mira.