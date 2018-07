Questa notte, un gruppo di malviventi, ha fatto saltare in aria il bancomat della Bcc di Petacciato, in viale Pietravalle, riuscendo a portare via un bottino di qualche migliaio di euro. L’esplosione è stata avvertita da alcuni residenti che sono scesi in strada.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della locale stazione e i rinforzi da Termoli che hanno effettuato un primo sopralluogo per trovare qualche indizio utile da cui far partire le indagini. Ancora una volta il bancomat di Petacciato è finito nel mirino dei ladri, come accadde nel settembre 2017, ma quella volta il colpo fallì.