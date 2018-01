Assalto all’alba al bancomat del Credito cooperativo di Gambatesa, situato nella periferia di San Giuliano di Puglia. Una banda di malviventi si è recata davanti l’agenzia di credito e, utilizzando la tecnica della ‘marmotta’, ha posto un ordigno all’interno dello sportello e lo ha fatto esplodere.

I ladri hanno arraffato in bevessimo tempo circa 6 mila euro e poi sono fuggiti. Immediato l’allarme. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno dato il via ad immediate indagini. I militari hanno recuperato subito una serie di banconote sparse al suolo a seguito della deflagrazione, alcune delle quali bruciacchiate, per una somma complessiva di 1.500 euro.

Il bottino del furto, invece, ammonta a circa 6 mila euro. In base ad un primo sopralluogo, sono stati constatati danni agli arredi della banca, porte e finestre. Rafforzati i controlli nell’area del cratere ed attivati posti di blocco in zona.