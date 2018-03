L’Azienda Sanitaria regionale del Molise, attraverso i suoi Servizi, in occasione della Giornata della Donna dell’8 marzo, vuole promuovere le attività di prevenzione rivolte esclusivamente alle donne molisane. In questo utile Quaderno della Donna, quindi, sono riportate tutte le informazioni utili per chiunque voglia approfondire quali attività l’Azienda Sanitaria offre attraverso i suoi Servizi in occasione dell’8 marzo. Particolare attenzione quindi alla donna e ai suoi bisogni di salute.