di redazione

La questione relativa ai tempi lunghissimi delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie negli ultimi giorni si è inasprita, moltissime le denunce che i cittadini hanno rivolto agli organi di informazione locali e nazionali. Il problema si è amplificato col passare del tempo, tanto che, dopo mesi di attesa per effettuare prestazioni specialistiche, in modo particolare la Risonanza magnetica e la Tac, si sono visti annullare l’appuntamento nelle ore appena precedenti la data fissata. Il Direttore Generale Asrem, Giovanni Di Santo, sta provando a porvi rimedio ridefinendo i modelli e i processi aziendali al fine di trovare, al più presto, tutte le soluzioni organizzative per erogare, finalmente, nei tempi, le prestazioni e i servizi sanitari”. Sarà una cabina di regia, costituita da un team di figure professionali specifiche, a impegnarsi per risolvere un problema che, come detto, è diventato insostenibile, dando soluzioni valide per mettere in atto ciò che serve alla gestione operativa del sistema del Centro Unico delle Prenotazioni e quindi delle liste di attesa.