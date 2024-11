di Redazione

L’ASReM ha organizzato un nuovo Open Day Vaccinale “SEMPRE PROTETTI”, per proteggere la salute della popolazione molisana e per raggiungere il più ampio numero di persone possibile. L’open day si svolgerà presso i seguenti centri vaccinali:

Campobasso Via Toscana 81 – tutti i sabato 9.00 – 16.00

Isernia Largo Cappuccini 1 – tutti i sabato 9.00 – 16.00

Termoli Via del Molinello 1 – tutti i sabato 9.00 – 16.00

Negli altri ambulatori vaccinali è possibile vaccinarsi nei seguenti orari:

Agnone Via Marconi, 22 – tutti i lunedi 9.00 – 13.00

Bojano Via Colle Bellavista – tutti i lunedi 9.00 – 13.00

Frosolone Località S. Anna – tutti i giovedi 9.00 – 13.00

Larino Via Marra 1 – tutti i martedi 9.00 – 13.00

Riccia Viale Pietro Sedati 2 – tutti i mercoledì 9.00 – 13.00

Trivento Via Acquasantianni – tutti i giovedi 9.00 – 13.00

Venafro Via Colonia Giulia – tutti i lunedi, mercoledì e venerdi 9.00 – 13.00

Tutti i cittadini molisani potranno vaccinarsi gratuitamente e con accesso libero (senza prenotazione) contro l’influenza, il COVID-19, lo Pneumococco ed altri vaccini. Vaccinarsi è una scelta di responsabilità verso se stessi, ma anche verso gli altri; comprendere l’importanza delle vaccinazioni può salvare noi e chi ci sta a cuore!