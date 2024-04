di Redazione

Nuovi orari e nuove disponibilità per quanto riguarda gli esami radiologici a Venafro. È, infatti, possibile, presso la Casa della Salute, effettuare le prestazioni nell’arco di tutta la settimana secondo il seguente calendario:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13,30

martedì ed il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.30

L’ASReM ha così incrementato l’offerta per rispondere con maggiore efficacia ed efficienza alle esigenze dei cittadini sia per quanto concerne le prenotazioni sia in merito alla stessa erogazione delle prestazioni. Per le prenotazioni è possibile recarsi ad uno degli sportelli CUP del territorio, utilizzare l’app ‘Molise Salute’, o contattare il numero verde 800 639595 da telefono fisso, o lo 0875 752626 da mobile.