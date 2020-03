L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise comunica che i pazienti positivi al Covid-19 sono in buone condizioni di salute: stabili, apiretici ed aupnoici. Uno dei due pazienti ricoverati in data odierna è risultato positivo al tampone, le sue condizioni sono, allo stato, oggetto di valutazione da parte del personale medico, mentre per l’altro paziente il tampone è risultato negativo, le condizioni cliniche sono buone e sarà dimesso nelle prossime ore.