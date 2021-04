L’ultima settimana ha fatto riscontrare a Campobasso un numero in risalita di cittadini risultati positivi al Covid19. Si tratta di un dato che viene verificato costantemente dall’Amministrazione Comunale, attraverso contatti diretti e quotidiani con i responsabili del laboratorio analisi dell’Asrem.

“Nella settimana dal 12 al 18 aprile, – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – abbiamo avuto comunicazione dall’Asrem, attraverso i bollettini quotidiani, di un incremento dei casi in città. In totale, in questi ultimi sette giorni, sono state 60 le persone risultate positive al Covid19, mentre abbiamo avuto in città altri 35 cittadini finalmente guariti dal virus.

Dopo i 3 positivi e 10 guariti a Campobasso di cui ha dato notizia ASREM domenica 18 aprile, il numero totale di cittadini positivi nella nostra città è di 132.

L’incremento del numero dei positivi in queste ultime settimane è tenuto in osservazione costante in modo congiunto dalla nostra Amministrazione e dall’Azienda Sanitaria. Soprattutto. – ha sottolineato Gravina – In vista delle riaperture che si prospettano da parte del Governo per le prossime settimane, è necessario che vi sia la stessa medesima attenzione che la città intera ha saputo dimostrare nei mesi e nelle settimane precedenti. La maggiore circolazione generale non può diventare un alibi per abbassare la guardia e del resto, pur comprendendo la voglia di tornare alla normalità, tutti, dopo più di un anno, sanno quali sono i comportamenti giusti da tenere in ogni settore per evitare sviluppi peggiorativi della situazione.”