di T.A.

VOCE E TESTIMONIANZE IMPORTANTI DA VENAFRO SULL’ ULTIMA GRANDE GUERRA VISSUTA IN MOLISE. NE DIRA’ MINUZIOSAMENTE UNA TESTIMONE DIRETTA, L’INS. MADDALENA SCARABEO.

Una iniziativa che resterà pagina indelebile e pietra miliare nella ricostruzione socio/culturale di quanto avvenne nell’estremo Molise dell’ovest in occasione dell’ultimo grande conflitto che si visse tragicamente anche sulla martoriata terra molisana. Appuntamento che dirà nel contempo dei personaggi e delle situazioni che all’epoca fecero e scrissero la storia nel territorio venafrano. L’incipit per dire dell’interessante iniziativa ideata dall’ins. Maddalena Scarabeo di Venafro che il prossimo 15 marzo, a partire dalle h 17 e 30, presenterà al Salone della Parrocchia Don Orione in via Pedemontana. Nella circostanza la docente esporrà le proprie memorie di guerra del periodo 1940/45, da lei direttamente vissute e ricordate minuziosamente nel testo “Aspettando il sole”. Si dirà del conflitto, dei protagonisti del periodo e dei personaggi di Venafro e dintorni che sulla loro pelle vissero i tragici momenti tragici e quanto posero in essere per sopravvivere, appunto “Aspettando il sole”.