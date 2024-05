di T.A.

Cercarli è la passione di tanti ! Gustarli a tavola è il piacere di tutti ! Si sta scrivendo degli asparagi selvatici, o asparago comune o anche asparagio, ossia l’angiosperma monocotiledone che appartiene alla famiglia delle Asparagacee e di cui enciclopedie e testi specifici di settore non lesinano dettagli e notizie circa le loro qualità nutritive. Il suo nome scientifico è Asparagus officinalis, ha ottimi valori nutrizionali e mangiarne rappresenta un tocca sano per il colesterolo. Tanti in primavera ne vanno alla ricerca e una volta portato a casa l’ambito e “prezioso” mazzetto li si cucina nella maniera più disparata, essendo ottimi per il palato e per la salute in generale. Con un po’ d’olio insaporiscono a meraviglia un piatto di spaghetti, sono squisiti in una frittata di cinque/sei uova e risultano assolutamente fragranti nella classica frittura napoletana. Comunque cucinati cioè “catturano”, dal che il piacere di trovarli in natura per poi gustarli a tavola. E c’è anche chi si diverte a scovarne di giganti, come il venafrano Pietro che ha fatto pervenire in redazione la foto allegata con un mega asparago in mano appena colto nei campi. Le sue misure ? Metri 3,10 di lunghezza e spessore di circa 10 mm : un gigante ! Sempre in padella comunque finirà, nonostante le dimensioni, in modo da deliziare gusto e palato, arrecando benefici sostanziali alla salute.