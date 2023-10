di Redazione

Le dichiarazioni del Presidente Di Lucente al canale del club

“Dopo un avvio decente, aldilà dei risultati non mi sta piacendo il gioco e l’atteggiamento. Ci sono diversi problemi come quello di non arrivare mai al tiro e poi eventualmente segnare. Siamo una squadra che segna poco e subisce tanto, questo non lo dico io ma parlano i risultati. Siamo arrivati al capolinea, si deve per forza vincere, tutti devono viverla come una finale. Al contrario di ciò, lunedì potrebbero esserci degli inevitabili cambiamenti. La società si assume tutte le responsabilità di questo avvio di stagione deludente. Si erano fatte delle valutazioni su alcuni giocatori importanti che tornavano a Vastogirardi e su altri nuovi innesti come anche sullo staff tecnico valutazioni disattese perché non stanno rendendo quello che ci aspettavamo.”