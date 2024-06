Elcom Distribuzione SrlPetrarca SerramentiNew Metal Technology

GRAZIE ALLA SQUADRA TUTTA.

…quando la corsa è amore e passione !!!

Sabato 8 giugno è andata in scena il Trofeo San Nicandro a Venafro.

Il Trofeo San Nicandro di Venafro è una gara podistica che ha visto la partecipazione di circa 400 atleti. La competizione è particolarmente importante nella regione e di interesse nazionale, la quale attira corridori di diversi livelli e provenienze.

Ai nastri di partenza la massiccia presenza della Asd Free Runners Isernia con 30 atleti , che si è schierata confrontandosi con oltre 5 società provenienti da tutta la penisola.

La vittoria a squadre è stata un risultato significativo in questa edizione del Trofeo San Nicandro, così la Asd Free Runners ha dimostrato il livello di preparazione e il coordinamento degli atleti coinvolti e di seguito elencati.

MAROTTA Umberto

DI MONACO Vincenzo

@⁨Umberto Marotta

@⁨Raffaele Schiavone⁩

@⁨Seguella Emanuele⁩

@⁨Domenico Martella⁩

@⁨Armando Romano⁩

@⁨Carosella Giampiero⁩

@⁨francesco diana⁩

@⁨Michele Castaldi⁩

@⁨paolo tortola⁩

@⁨PierGiorgio Quirico⁩

@⁨Antonio Angelone⁩

@⁨Giuseppe Ucciferri⁩

@⁨Mario Di Loreto⁩

@⁨Alessio Petrollini⁩

@⁨Gls Gentile Matteo⁩

@⁨Gagliardi Claudio⁩

@⁨Emanuele Santucci⁩

@⁨Rosario Cuomo⁩

@⁨Michele Petrino⁩

@⁨Emidio Longo⁩

@⁨Michele Gonnella⁩

@⁨Giuseppe Lettieri⁩

@⁨Renato Terrigno⁩

@⁨Fabrizio Di Lorenzo⁩

@⁨Angelo Bombrini⁩

@⁨VITO De Vanno Ima⁩

@paolo altieri

@⁨Jordan Robin⁩

@⁨Amadio⁩ santacroce

@⁨Matteo Frate⁩

@⁨Antonio Petrino⁩

Partecipare a una competizione con un numero così elevato di partecipanti richiede una strategia ben definita e una grande coesione di squadra.

Così, nella bella location di Venafro, gara podistica di km 10 km omologata Fidal. Il successo assoluto è andato agli atleti professionisti stranieri ma naturalizzati in Italia, mentre per i portacolori molisani il migliore al traguardo è stato Carosella Giampiero seguito da Francesco Diana entrambi della Asd Free Runners Isernia . Dopo la gara hanno voluto festeggiare con i compagni di squadra il trofeo conquistato, ringraziando tutti, uno ad uno, con un caloroso abbraccio, ricordando loro che il risultato individuale è importante ma quel che vale più di ogni altra conquista è il risultato di una grande SQUADRA.

Le dichiarazioni degli atleti Free Runners Isernia , oramai conosciuti da tutti come gli atleti FLOU, non sono nuovi a tali dichiarazioni, infatti ad ogni competizione riescono a conquistare il pubblico e gli amici di tante società.

Apprezzamenti di rilievo giungono da ogni parte, questa volta è stata l’occasione di Onorevoli e deputati , in primis l’On.le Elisabetta Lancellotta ed il suo staff, che non ha perso l’occasione per far giungere i suoi complimenti a tutta la squadra.

redazione