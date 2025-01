di Redazione

Il gruppo ASD FREE RUNNERS ISERNIA, ha partecipato alla WERUNROME gara di importanza internazionale, dove si sono dati appuntamento i grandi atleti della Nazionale Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella 13esima edizione con 9000 atleti in gara nel cuore della Capitale. A dare lustro alla società di Isernia Asd Free Runners sono stati: Giovanni D’andrea – Dino Conti – Vincenzo Di Monaco – Michele Petrino – Pier Giorgio Quirico – Andrea Fattore – Domenico Martella – Michele Castaldi – Valentina Rossi – Nicola Pirone – Emanuele Santucci, i quali hanno dato il via ad una grande festa dopo lo sparo d’inizio. Hanno attraversato le strade della città di Roma, tra le ali di folla. Il migliore del gruppo al traguardo è stato Giovanni D’andrea con il crono di 37’40”, tempo che rappresenta un notevole cambiamento in chiave di prestazione, siamo certi che il 2025 ci regalerà altre sorprese. A seguire una scoperta della corsa su strada l’atleta Dino Conti, il quale si è misurato con il crono di 3’53” al km, scendendo nettamente sotto i 40′, da lui ci aspettiamo altri miglioramenti, lo conosciamo bene, il suo motto è “ALLENARSI BENE CON METODO E SACRIFICI” … quando la corsa è amore e passione.!!!