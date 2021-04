RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

La ASD Boys Roccaravindola, visto il nuovo Decreto Legge, che con il passaggio del Molise in Zona Gialla, permette lo svolgimento all’aperto delle attività sportive di contatto, comunica che sta valutando e prendendo in considerazione la ripresa delle proprie attività nel rispetto del protocollo sanitario nazionale.

Nei prossimi giorni ci sarà il confronto anche con le Autorità Locali per concertare insieme le misure da attuare.

La voglia di ritornare alla vita normale e di conseguenza anche fare sport è tanta, ma al primo posto metteremo sempre la salute soprattutto dei nostri ragazzi e bambini, pertanto la scelta della riapertura sarà esclusivamente avallata allorquando non vi sarà nessun problema che possa garantire questa nostra prerogativa.