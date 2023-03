Dove promuovere e fare cultura, arte ect. al chiuso a Venafro ? Difficile, date le ridotte disponibilità

strutturali

Le uniche interessanti alternative solo all’aperto, Ministeri e Regione Molise permettendo

Un’amara ma doverosa constatazione per Venafro. La città da una parte è dinamica e volitiva nel proporre

e fare arte, cultura, spettacoli ect., dall’altra è povera di strutture pubbliche capienti ed accoglienti come

ad esempio un teatro o altro di simile per approntare ed offrire iniziative culturali ad un pubblico

numeroso. In effetti solo il ridotto salone della Palazzina Liberty (cento posti a sedere all’incirca) o qualche

ambiente parrocchiale, ma di altro capiente, attrezzato e spazioso nemmeno l’ombra ! Perciò la

constatazione amara e doverosa di cui all’inizio : Venafro, cittadina di 11mila residenti e quarto centro

molisano per densità demografica e rilevanza socio/economica, è senza un teatro degno di tal nome ! E dire

che lo stesso piccolo Comune, si legga Venafro, nella prima metà del ’900 l’aveva il suo apprezzato e bel

teatro in piazza Merola, al quartiere San Francesco, a conferma appunto del confortante tasso

storico/socio/culturale del centro e della dinamicità della sua popolazione all’epoca. Poi però un

bruttissimo giorno il Teatro venafrano a San Francesco venne chiuso, sparì del tutto e da allora non è stato

più ripristinato ! Oggi di quell’utilissimo ed assai frequentato Teatro di San Francesco resta solo l’immobile

vuoto, peraltro fatiscente e da recuperare. Ed allora ? Niente più attività ed iniziative artistiche a Venafro ?

Assolutamente no, perché le alternative ci sono. Non al chiuso, s’intende, bensì all’aperto ! E su tutte, due

in particolare: gli ampi spazi esterni e sottostanti a Castello Pandone, peraltro già magnificamente utilizzati

per spettacoli di varia natura oltre per accogliere la conclusione della partecipatissima processione delle

festività patronali cittadine nella serata avanzata del 18 giugno di ogni anno, e l’ampio ed accogliente

spiazzo del Verlasce, al cui interno l’estate scorsa si è applaudita la bellissima serata lirica proposta dalla

Regione Molise. A tali siti vanno aggiunti piazza Merola (alias San Francesco), a sua volta accogliente,

spaziosa e ideale per fare musica, spettacoli e teatro, nonché l’ampio cortile del Museo Nazionale di S.

Chiara, già utilizzato allo scopo anni addietro e rivelatosi magnifico. Ovviamente in quest’ultimo caso previa

autorizzazione ministeriale, così come per l’eventuale utilizzo del Verlasce. Circa l’adattabilità di piazza

Merola ad iniziative culturali, la confermò in passato una compagnia teatrale che si esibì sulla piazza,

sottolineando la sua naturale predisposizione date le abitazioni tutt’intorno e la montagna a nord per la

migliore acustica e per la facilità di isolare la zona con due sole transenne, allontanando i rumori e

consentendo arte e spettacoli in genere. Ecco, quindi, Venafro coi suoi “teatri naturali”, ossia i sottostanti

esterni di Castello Pandone, il Verlasce coi suoi ampi spazi all’interno, l’adattissima piazza Merola e il cortile

del Museo di S. Chiara, dove poter proporre -se Ministeri, Regione Molise & C. convengono- arte e cultura

in attesa che le istituzioni pubbliche l’attrezzino con un teatro moderno e degno di tal nome. La città cioè

non si arrende alle imperdonabili assenze istituzionali nello specifico, ma vi sopperisce con quanto

l’ambiente mette naturalmente a disposizione per fare arte e cultura all’aperto, contando ovviamente sulla

clemenza del sempre benevolo … Giove Pluvio, alias sul bel tempo metereologico. E, visto che l’inverno è

ormai alle spalle e che si prospettano stagioni favorevoli come primavera ed estate per piacevoli serate

artistiche all’aperto, tocca ai venafrani che intendono attivarsi per la loro città -cioè la gran parte-

rimboccarsi le maniche e proporre spettacoli ed iniziative varie non già purtroppo nell’inesistente teatro

cittadino bensì all’esterno del Pandone, all’interno del Verlasce, nel cortile del Museo di S. Chiara o in

piazza Merola (coprendo semmai con ampi pannelli l’indecente facciata esterna dell’ex caserma dei CC !),

ribadendo così la storica e proverbiale propensione venafrana verso l’arte in generale, dal teatro alla

musica, dalla pittura alla letteratura e ad altro ancora. Saranno anche le occasioni, lo si vuole fortemente

sperare, per sollecitare le istituzioni pubbliche ad attrezzare finalmente la città di servizi e strutture

moderne e adeguate al chiuso dove promuovere cultura dodici mesi l’anno, giust’appunto come avviene in

tant’altri e più “fortunati”centri molisani.