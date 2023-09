di T.A.

E’ ARRIVATO PUNTUALE ALLE H 12.02 SUI CELLULARI IN MOLISE IL SEGNALE NAZIONALE DI ALLERTA, MA SENZA ALLARMARE ED IMPAURIRE ALCUNO

Un segnale sonoro soft e continuativo di pochi secondi sulla rete dei cellulari privati in Molise, dopodiché il messaggio scritto di poche righe per informare che trattavasi di segnale nazionale di pre/allerta per eventuali pericoli futuri per l’intera collettività italiana. Non ha spaventato o allarmato alcun utente molisano comunque, dimostrandosi meno invasivo sotto il profilo sonoro rispetto a quanto preannunciato. Ha destato l’attenzione e l’ascolto, e contemporaneamente ha permesso di visualizzare il messaggio di allerta con l’indicazione del sito con cui collegarsi per saperne di più e eventualmente iscriversi. Un servizio, tale messaggio, di chiara utilità sociale per essere informati e pronti in caso di urgenza nazionale.