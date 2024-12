di Redazione

Arriva in libreria e on-line “ANGOLI NASCOSTI”, la prima raccolta poetica di Fernando Gioia,

autore di origine molisana nato a Casacalenda (CB) nel marzo del 1953.

Gioia vive e lavora a Roma da oltre 50 anni, ma il legame con la sua terra d’origine non si è mai interrotto. In quello che scrive c’è molto del Molise e del sud Italia in generale, nei suoi componimenti scava nei ricordi d’infanzia, nelle esperienze fatte da adolescente nella sua terra natia, e cerca di tradurre queste situazioni in emozioni. Ci parla dei villaggi di contadini che da sempre hanno lottato per la loro sopravvivenza, ci racconta delle tradizioni di un tempo e di quelle che ancora resistono e ci narra di chi è stato costretto ad emigrare all’estero. Nelle sue poesie emergono costantemente riferimenti ben precisi al Molise e in particolare a Casacalenda di cui gli piace descrivere luoghi, persone e situazioni reali. Nella raccolta edita da Cornacchione Editore trovano spazio 59 poesie arricchite da illustrazioni.

In libreria e on-line dall’11 dicembre ’24.